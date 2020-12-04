Рыбак поймал существо с множеством длинных черных ног 

В таиландской провинции Краби рыбак Деша Сричай поймал в реке странное существо, у которого было множество черных длинных ног, и передвигалось оно, как паук. Видео, снятое очевидцем, опубликовано на сайте Newsflare.

Сначала Деша с ужасом отбросил сеть с существом, затем осторожно потыкал его палкой, а затем думал его сжечь. Однако рыбак все же решил снять существо на видео, а потом отпустить обратно в реку.

Некоторые предполагают, что Дешу попалась морская звезда, относящаяся к виду Colobometra perspinosa. Это иглокожее существо может вырастать до 30 сантиметров в диаметре, и имеют до десяти конечностей.