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Жуткие места планеты, от которых бросает в дрожь 

Александра Нечаева 12 часов назад
На нашей планете много мест, куда захотят отправиться лишь люди, желающие пощекотать себе нервы. Другие же наврняка обойдут эти достопримечательности стороной. Самые жуткие места планеты — в фотогалерее "Рамблера".

Остров Кукол (Мексика)

Этот остров — живая декорация к леюбому фильму ужасов. На ветвях деревьев здесь развешано около 1000 старых изуродованных кукол. Согласно легенде, так «украсил» остров его бывший обитатель, отшельник Хулиан Сантана Барреро. Именно он, как говорят, повесил на дерево первую куклу в память о девочке, утонувшей возле острова, и которую он не успел спасти. Якобы ее кукла, найденная Барреро неподалеку от места трагедии, и положила начало ужасной «коллекции».

Лес самоубийц Аокигахара (Япония)

Этот лес давно стал одной из самых жутких достопримечательностей Японии. Ежегодно на его территории находят от 50 до 100 людей, покончивших с собой. Местные жители считают, что это гиблое место привлекает к себе самоубийц, поскольку в нем обитает нечистая сила.

Гора Крестов (Литва)

Раньше на этом холме стояла церковь, которую разрушил ураган. Кто и когда поставил здесь первый крест, неизвестно, но со временем гора буквально «обросла» крестами. Считалось, что тому, кто оставит здесь крест, будет сопутствовать удача. Место до сих пор окутано легендами и тайнами и оставляет после посещения тягостное впечатление.

Висячие гробы Сагады (Филиппины)

Главной достопримечательностью деревни Сагада являются висячие на скалах настоящие гробы. У местных жителей давно сложилась традиция не хоронить почивших в земле, поскольку считается, что чем выше находится тело, тем ближе душа человека к небесам.

Остров Повелья (Италии)

Согласно легендам, этот остров пользуется дурной славой: еще во времена римлян сюда ссылали больных чумой проводить остаток своих дней. Тела почивших хоронили в братских могилах. В начале XX века здесь вновь ожидали больных, правда, уже с другими недугами: на острове построили психиатрическую клинику. Над пациентами, по слухам, проводили жуткие эксперименты. Итальянцы считают, что души умерших на острове людей не могут найти себе покоя и пытаются мстить живым за свои прошлые мучения.

Костел Святого Иржи (Святого Георгия) в Чехии

Неспроста эта церковь считается одной из самых страшных в мире. Издавна считалось, что храм населен призраками: слишком уж часто происходили с ним неприятности. После того, как однажды крыша костела рухнула, его решили не восстанавливать и храм пришел в запустение. Но через некоторое время местный художник задумал превратить костел в творческий объект. Он усадил на скамьи церкви неподвижные фигуры, облаченные в белые одежды, сделав костел местом еще более пугающим.

Бодминская тюрьма (Великобритания)

Вплоть до 1909 года в тюрьме города Бодмин проводились публичные казни, а до наших дней дошли слухи и свидетельства очевидцев о том, что на ее территории происходят паранормальные явления. На территории бывшей тюрьмы сейчас расположен музей, оставляющий у посетителей гнетущее впечатление, особенно у тех, кто решился спуститься в яму, где проводили смертные казни.
Видео дня. Как и почему разговаривают попугаи
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