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Человек-рыба вживил себе в череп два плавника 

Мария Грибова 5 часов назад
Человек-рыба вживил себе в череп два плавника
Фото: @maneldeaguas
Мужчина, который идентифицирует себя как человека-рыбу, вживил себе в череп два плавника. Об этом сообщает LADBible.
Мужчина по имени Манэль Муньос утверждает, что не считает себя «человеком на 100 процентов». Муньос также считает себя киборгом, так как вживил себе в голову два силиконовых плавника, которые он спроектировал самостоятельно. Благодаря микрочипу, подсоединенного к имплантам, он может определять атмосферное давление, уровень влажности и чувствовать изменения температуры воздуха. Каждый плавник весит 500 граммов. Операция по установке была проведена в Японии.
Каталонец снимает плавники во время мытья и перед сном. Известно, что когда плавники подают ему сигналы, он слышит «вибрирующий звук, проходящий по костям черепа».
Ранее «Рамблер» писал о том, что в США обнаружили новый опасный супервулкан.
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