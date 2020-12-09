Мужчина опешил от ночного фото из собственной кухни

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Мужчина решился на переезд после неясных звуков в темноте.

Пользователь развлекательного портала Reddit под ником под ником OopySpoopyMan опубликовал пост, в котором прикрепил фотографию и подписал ее:

"После того, как на моей кухне стал слышен шум, я сделал этот снимок и увидел это".

Reddit

Своим соседям по дому он сказал, что больше не вернется в это жилище.

Кто-то не увидел на фотографии ничего необычного, другие же, приблизив снимок, заметили на нем силуэт выглядывающего из-за двери нечто.

Правда, некоторые считают, что автор снимка сам же его отредактировал ради популярности.