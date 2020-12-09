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В детском учебнике нашли оскорбительную задачу 

Анна Арсеньева 5 часов назад
В детском учебнике нашли оскорбительную задачу
Фото: depositphotos.com
Житель Шотландии Уильям Сатклифф возмутился задачей в детском учебнике по математике. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.
В учебнике был приведен пример про женщин, которые ходят в спа и теряют килограммы. А во второй части говорилось о мужчинах, которые покупали велосипеды и делали упражнения.
Шотландец и его жена увидели в математической задаче гендерные стереотипы. Пользователи Сети написали, что детям навязывают стандарты красоты. Однако некоторые посчитали, что это всего лишь способ изучения предмета, и школы не могут переиздавать учебники, исходя из современных тенденций.
Ранее "Рамблер" сообщал, что мужчина опешил от ночного фото из собственной кухни.
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