В детском учебнике нашли оскорбительную задачу 

Житель Шотландии Уильям Сатклифф возмутился задачей в детском учебнике по математике. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

В учебнике был приведен пример про женщин, которые ходят в спа и теряют килограммы. А во второй части говорилось о мужчинах, которые покупали велосипеды и делали упражнения.

Шотландец и его жена увидели в математической задаче гендерные стереотипы. Пользователи Сети написали, что детям навязывают стандарты красоты. Однако некоторые посчитали, что это всего лишь способ изучения предмета, и школы не могут переиздавать учебники, исходя из современных тенденций.