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Россиянка вышла замуж за чемодан и рассказала об их отношениях 

Мария Грибова 2 часа назад
Россиянка вышла замуж за чемодан
Фото: Caters
Россиянка вышла замуж за чемодан и привлекла внимание общественности. Об этом сообщает портал Lad Bible.
Девушка по имени Рейн Гордон из Москвы заявила, что различные объекты привлекают ее еще с восьми лет, и со временем у нее развился интерес в романтическом ключе. Сейчас она делит жизнь с серебристым чемоданом по имени Гидеон, который в данный момент является ее супругом.

«В подростковом возрасте я влюбилась в новый торговый центр, который открылся в моем городе. Я знала, что это неправильно и выходит за рамки общественных норм, и никому об этом не говорила»,

— объяснила она.
А своего супруга Рейн приобрела еще в 2015 году в хозяйственном магазине:

«Я восхищалась тем, как он выглядел, но больше ни о чем не думала. Постепенно я поняла, что начинаю влюбляться. Мы разделили первые объятия и поцелуи, проводили много времени вместе по вечерам и ночам. Мы могли вести философские беседы в течение трех или четырех часов. Наша духовная связь и общение проявляются телепатически, но со стороны это выглядит как монолог».

И в 2020 году «пара» заключила брак. Несмотря на то что это произошло неофициально, девушка отметила, что она очень счастлива.

«Я дала положительный ответ на предложение и сделала заказ на обручальные кольца с индивидуальной гравировкой для себя и для него»,

— добавила она.
Свадьба прошла в номере отеля, а близкие друзья и брат присутствовали на церемонии по видеосвязи.
Ранее «Рамблер» писал о том, что выяснено, почему опасно спать рядом с телефоном.
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