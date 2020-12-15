Телефон выпал из самолета и заснял происходящее на видео 

Режиссер-документалист Эрнесто Галиотто летел в самолете над пляжем в Рио-де-Жанейро и снимал происходящее на телефон. И в один момент он выпал из руб. Видео случившегося опубликовал портал G1.

Когда Эрнесто приземлился, он попробовал отыскать телефон через приложение. И режиссеру повезло, устройство не разбилось и даже не потеряло сигнал, поэтому его удалось быстрой найти.

Возможно телефон спас силиконовый чехол и защитное стекло. Сообщается, что смартфон пролетел 600 метров и упал на песок.