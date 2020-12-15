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Телефон выпал из самолета и заснял происходящее на видео 

Мария Грибова 28 минут назад
Режиссер-документалист Эрнесто Галиотто летел в самолете над пляжем в Рио-де-Жанейро и снимал происходящее на телефон. И в один момент он выпал из руб. Видео случившегося опубликовал портал G1.
Когда Эрнесто приземлился, он попробовал отыскать телефон через приложение. И режиссеру повезло, устройство не разбилось и даже не потеряло сигнал, поэтому его удалось быстрой найти.
Возможно телефон спас силиконовый чехол и защитное стекло. Сообщается, что смартфон пролетел 600 метров и упал на песок.
Ранее «Рамблер» писал о том, что россиянка вышла замуж за чемодан.
Безумный мир , Видео
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