Иностранцев ошарашили фото ледяных машин из Владивостока

Пользователи Сети увидели фото с закованными в лед машинами из Владивостока и остались под впечатлением. Обсуждение снимков опубликовано на развлекательной платформе Reddit.
Кадры напомнили иностранным пользователям скриншоты из видеоигр. И при этом все они недоумевали, как можно жить в таких условиях.
Вот, как прокомментировали снимок подписчики платформы:
«Как вы вообще способны жить в таких условиях?! Это сводит с ума. Мы здесь в Калифорнии избалованны».
«Ужасающе. Как люди там выживают?»
А автор публикации подарил пользователям лайфхак на будущее:
«Сохраню это фото, чтобы отправить боссу в следующий раз, когда опоздаю».
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