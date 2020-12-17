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Иностранцев удивили фотографии ледяных машин из Владивостока 

Мария Грибова 2 часа назад
Иностранцев ошарашили фото ледяных машин из Владивостока
Фото: @DPS_VL
Пользователи Сети увидели фото с закованными в лед машинами из Владивостока и остались под впечатлением. Обсуждение снимков опубликовано на развлекательной платформе Reddit.
Кадры напомнили иностранным пользователям скриншоты из видеоигр. И при этом все они недоумевали, как можно жить в таких условиях.
Вот, как прокомментировали снимок подписчики платформы:

«Как вы вообще способны жить в таких условиях?! Это сводит с ума. Мы здесь в Калифорнии избалованны».

«Ужасающе. Как люди там выживают?»

А автор публикации подарил пользователям лайфхак на будущее:

«Сохраню это фото, чтобы отправить боссу в следующий раз, когда опоздаю».

Ранее «Рамблер» писал о том, что мужчина пережил четыре нападения крокодилов.
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