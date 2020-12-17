Мужчина пережил четыре нападения крокодилов 

Во время рыбалки житель города Кариба в Зимбабве пережил четыре нападения крокодилов, однако не смотря на это, он не собирается бросать любимое дело. Об этом сообщает местная газета The Sunday Mail.

Первое нападенье на мужчину произошло в 1996 году. Крокодил схватил Рафаэля Франциско за ногу и потащил в воду, но ему удалось спастись. Тогда он попал в больницу на три месяца и вернулся к рыбалке только через два года.

Следующее нападение произошло в 1999 году — рептилия прыгнула на мужчину с двух метров и вцепилась в ту же ногу. После этого Рафаэль решил ловить рыбу только с берега. Однако и это не помогло, через несколько месяцев он снова оказался в зубах крокодила. Мужчина попал в больницу с тяжелыми травмами в нижней части живота. И с тех пор страдает от импотенции.

Четвертое нападение случилось уже в 2018 году. На этот раз крокодил вспорол живот, а затем схватил зубами за грудную клетку. После этого мужчина провел в больнице полгода.

Родные и близкие уговаривали мужчину бросить рыбалку, но он отказывался их слушать. Вот, что об этом говорит сам Рафаэль: