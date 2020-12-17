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Мужчина пережил четыре нападения крокодилов 

Мария Грибова 48 минут назад
Мужчина пережил четыре нападения крокодилов
Фото: depositphotos.com
Во время рыбалки житель города Кариба в Зимбабве пережил четыре нападения крокодилов, однако не смотря на это, он не собирается бросать любимое дело. Об этом сообщает местная газета The Sunday Mail.
Первое нападенье на мужчину произошло в 1996 году. Крокодил схватил Рафаэля Франциско за ногу и потащил в воду, но ему удалось спастись. Тогда он попал в больницу на три месяца и вернулся к рыбалке только через два года.
Следующее нападение произошло в 1999 году — рептилия прыгнула на мужчину с двух метров и вцепилась в ту же ногу. После этого Рафаэль решил ловить рыбу только с берега. Однако и это не помогло, через несколько месяцев он снова оказался в зубах крокодила. Мужчина попал в больницу с тяжелыми травмами в нижней части живота. И с тех пор страдает от импотенции.
Четвертое нападение случилось уже в 2018 году. На этот раз крокодил вспорол живот, а затем схватил зубами за грудную клетку. После этого мужчина провел в больнице полгода.
Родные и близкие уговаривали мужчину бросить рыбалку, но он отказывался их слушать. Вот, что об этом говорит сам Рафаэль:

«Рыбалка — это моя жизнь. Я бросил школу после третьего класса и работал в этой области с 15 лет. Это единственное ремесло, которое я знаю. Не могу от него отказаться, несмотря на многочисленные нападения крокодилов».

Ранее «Рамблер» писал о том, что мать-одиночка разбогатела на продаже фото своих ног.
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