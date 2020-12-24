Россиянки в Нижнем Новгороде украли елку и попали на видео 

Жительница Нижнего Новгорода в норковой шкуре вместе с другой женщиной попали на видео после того, как они вытащили новогоднюю елку, заменив ее другую. Запись произошедшего опубликовали в сообществе «Типичный Нижний Новгород» во «ВКонтакте».

Инцидент произошел в жилом доме на улице Героя Жидкова. На ролике можно увидеть, как две женщины входят в помещение вместе с маленькой елкой. Они быстро забирают с собой стоящее в подъезде высокое дерево, а вместо него ставят то, которое принесли с собой.