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Россиянки в Нижнем Новгороде украли елку и попали на видео 

Мария Грибова 19 часов назад
Жительница Нижнего Новгорода в норковой шкуре вместе с другой женщиной попали на видео после того, как они вытащили новогоднюю елку, заменив ее другую. Запись произошедшего опубликовали в сообществе «Типичный Нижний Новгород» во «ВКонтакте».
Инцидент произошел в жилом доме на улице Героя Жидкова. На ролике можно увидеть, как две женщины входят в помещение вместе с маленькой елкой. Они быстро забирают с собой стоящее в подъезде высокое дерево, а вместо него ставят то, которое принесли с собой.
Некоторые пользователи Сети были возмущены произошедшим. А один из них предположил, что кража ненастоящая и выглядит как спланированная постановка. Вскоре представители издания «Комсомольская правда» отправили запрос в региональное отделение МВД.
Ранее «Рамблер» писал о том, что маленькая девочка дала отпор грабителю.
Безумный мир , МВД
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