Маленькая девочка дала отпор грабителю

Девочка из американского города Вудленд, штат Калифорния, дала отпор грабителю, который пытался вломиться в дом. Об этом сообщает сайт телеканала WNCT 9.
Найлетта Линкольн находилась дома одна, когда она услышала шум и подумала, что кто-то случится в дверь:
«Я была в наушниках и услышала громкие звуки. Когда я сняла их, я поняла, что кто-то действительно пытается ворваться в дом».
На всякий случай девочка схватила бейсбольную биту и подошла к двери. Она увидела, что замок сломан, и незнакомый мужчина пытается войти в дом. В какой-то момент он попросил впустить его:
«Я закричала: "Нет!" — и пнула дверь ему в лицо. Я была сильно напугана, но знала, что он не должен войти, и мне нужно защитить свой дом. Я не хотела умирать. Я не хотела, чтобы он украл что-то из моего дома. Поэтому я защищалась».
Полицейские, которые находились поблизости, увидели происходящее и арестовали грабителя.
Отец девочки признался, что гордится ею:
«Она мой маленький латино-ирландский викинг, и это у нас в крови».
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