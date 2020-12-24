Маленькая девочка дала отпор грабителю

«Я закричала: "Нет!" — и пнула дверь ему в лицо. Я была сильно напугана, но знала, что он не должен войти, и мне нужно защитить свой дом. Я не хотела умирать. Я не хотела, чтобы он украл что-то из моего дома. Поэтому я защищалась».