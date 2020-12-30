Женатый каменщик вырыл тоннель от дома к любовнице

Каменщик из Мексики проложил тоннель от своего дома, где живет с супругой, к любовнице, и попался. Об этом пишет Daily Mail.

Мужчина по имени Альберто вырыл секретный ход к дому своей тайной возлюбленной Памелы, которая живет в муниципалитете Вилья-дель-Прадо.

Мексиканец ходил к женщине по ночам, когда его жена спала, а ее муж Джордж работал. Как-то раз он вернулся домой пораньше и уличил супругу с любовником. Когда Джордж искал Альберто, наткнулся на дыру под диваном, которая вела в тоннель. Мужчина дошел до его конца и оказался в чужом доме.

Federal Police

Альберто попросил не сдавать его жене, но Джордж рассказал об изменах, и между соперниками случилась потасовка. Мужчин разнимали патрульные.