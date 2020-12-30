Ещё
Далее:
Читайте также:
Зрители выбрали лучшие фильмы года
Зрители выбрали лучшие фильмы года Смотреть в Okko ⟶

Составлен рейтинг самых опасных городов России 

Анна Арсеньева 9 часов назад
Составлен рейтинг самых опасных городов России
Фото: depositphotos.com
Журналист и блогер Илья Варламов составил рейтинг десяти самых опасных городов России за 2020 год. Он опубликовал видео на своем YouTube-канале.
Первое место в рейтинге занял город Кызыл. На 100 тысяч жителей в столице республики Тыва приходится 35 убийств. Этот показатель выше, чем в Мексике и Бразилии.
На втором месте оказался Магадан. Показатель преступлений в городе в пять раз превышает среднее количество убийств по стране.
Третья строчка досталась городу Улан-Удэ, четвертая — Благовещенску, а пятая — Челябинску. Также в антирейтинг вошли Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Шахты и Санкт-Петербург. Москва заняла в списке последнее, десятое, место. Чаще всего преступления совершают на вокзалах и рынках столицы.
Ранее "Рамблер" рассказывал, как живут гопники в разных странах.
Видео дня. Какие ужасы видели астронавты в открытом космосе
Места , Илья Варламов
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Как живут гопники в разных странах
04:32
Как живут гопники в разных странах
Истории
Что будет, если взорвать самую мощную бомбу на Земле
11:15
Что будет, если взорвать самую мощную бомбу на Земле
Истории
Cамые знаменитые шарлатаны в истории
10:24
Cамые знаменитые шарлатаны в истории
Люди
Невероятные случаи многолетнего выживания в джунглях
17:13
Невероятные случаи многолетнего выживания в джунглях
Истории
Что скрывается под песками Сахары
09:19
Что скрывается под песками Сахары
Истории
Вещи, которые вы вряд ли когда-нибудь видели
07:49
Вещи, которые вы вряд ли когда-нибудь видели
Вещи
Осужденные, чью невиновность доказали спустя много лет
11:50
Осужденные, чью невиновность доказали спустя много лет
Люди
Случаи, когда погода изменила ход истории
09:40
Случаи, когда погода изменила ход истории
Истории
Австралиец решил поцеловать огромного паука
00:17
Австралиец решил поцеловать огромного паука
Безумный мир
Как в школах Германии преподают Вторую мировую
08:28
Как в школах Германии преподают Вторую мировую
Истории
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение