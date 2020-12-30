Составлен рейтинг самых опасных городов России 

Журналист и блогер Илья Варламов составил рейтинг десяти самых опасных городов России за 2020 год. Он опубликовал видео на своем YouTube-канале.

Первое место в рейтинге занял город Кызыл. На 100 тысяч жителей в столице республики Тыва приходится 35 убийств. Этот показатель выше, чем в Мексике и Бразилии.

На втором месте оказался Магадан. Показатель преступлений в городе в пять раз превышает среднее количество убийств по стране.

Третья строчка досталась городу Улан-Удэ, четвертая — Благовещенску, а пятая — Челябинску. Также в антирейтинг вошли Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Шахты и Санкт-Петербург. Москва заняла в списке последнее, десятое, место. Чаще всего преступления совершают на вокзалах и рынках столицы.