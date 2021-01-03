Ещё
Далее:
Читайте также:
За вами следят!
За вами следят! Убедиться ⟶

Британец напился и официально сменил имя на Селин Дион 

Стелла Шмель 5 часов назад
Британец напился и сменил имя на Селин Дион
Фото: @ThomasDodd1
30-летний британец Томас Тодд в одночасье сменил имя на Селин Дион. Молодой человек является ярым поклонником певицы, но даже сам не думал, что однажды в любви к своему кумиру может зайти так далеко.
Как объяснил сам Тодд, причиной этому стали рождественские праздники, на которых Томас перебрал с алкоголем.
@ThomasDodd1
Он пил шампанское и смотрел концерт Дион. Именно тогда парень решил, что сменить имя будет отличной идеей. Заявку Томас подал онлайн и потратил 89 фунтов стерлингов на оформление документов.
Правда, сам факт смены имени он уже не помнит:

"Я даже не знал, что сменил имя, пока не нашел конверт в почтовом ящике. Сначала я подумал, что это розыгрыш, но потом в банке все подтвердили",

— написал он в своем твиттере.
Возвращать все как было Тодд не спешит и шутит, что все могло быть гораздо хуже, ведь Тодд мог взять имя Бориса Джонсона, премьера-министра Великобритании.
Ранее "Рамблер" писал о знаменитостях, которые заключили брак с родственниками.
Видео дня. Какие ужасы видели астронавты в открытом космосе
Комментарии
Безумный мир , Борис Джонсон
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Как выглядит гигантский континентальный кролик
01:44
Как выглядит гигантский континентальный кролик
Истории
Странные аномалии 2020 года, попавшие на камеру
20:01
Странные аномалии 2020 года, попавшие на камеру
Безумный мир
Как живут гопники в разных странах
04:32
Как живут гопники в разных странах
Истории
Что будет, если взорвать самую мощную бомбу на Земле
11:15
Что будет, если взорвать самую мощную бомбу на Земле
Истории
Cамые знаменитые шарлатаны в истории
10:24
Cамые знаменитые шарлатаны в истории
Люди
Невероятные случаи многолетнего выживания в джунглях
17:13
Невероятные случаи многолетнего выживания в джунглях
Истории
Что скрывается под песками Сахары
09:19
Что скрывается под песками Сахары
Истории
Вещи, которые вы вряд ли когда-нибудь видели
07:49
Вещи, которые вы вряд ли когда-нибудь видели
Вещи
Осужденные, чью невиновность доказали спустя много лет
11:50
Осужденные, чью невиновность доказали спустя много лет
Люди
Случаи, когда погода изменила ход истории
09:40
Случаи, когда погода изменила ход истории
Истории
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение