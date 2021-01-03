Британец напился и сменил имя на Селин Дион

30-летний британец Томас Тодд в одночасье сменил имя на Селин Дион. Молодой человек является ярым поклонником певицы, но даже сам не думал, что однажды в любви к своему кумиру может зайти так далеко.
Как объяснил сам Тодд, причиной этому стали рождественские праздники, на которых Томас перебрал с алкоголем.
@ThomasDodd1
Он пил шампанское и смотрел концерт Дион. Именно тогда парень решил, что сменить имя будет отличной идеей. Заявку Томас подал онлайн и потратил 89 фунтов стерлингов на оформление документов.
Правда, сам факт смены имени он уже не помнит:
"Я даже не знал, что сменил имя, пока не нашел конверт в почтовом ящике. Сначала я подумал, что это розыгрыш, но потом в банке все подтвердили",
— написал он в своем твиттере.
Возвращать все как было Тодд не спешит и шутит, что все могло быть гораздо хуже, ведь Тодд мог взять имя Бориса Джонсона, премьера-министра Великобритании.
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