Свекровь накинулась на невестку из-за свадебного платья

Три года назад девушка вышла замуж за своего возлюбленного. Но уже тогда ей было тяжело найти общий язык с его семьей. Но последней каплей стал скандал, случившийся из-за свадебного платья.

«Отец мужа ушел из жизни, когда ему было 7, и мать долго не могла оправиться. И вот, наконец, она встретила приятного мужчину и они обручились. Однажды мы собрались на семейный ужин, где свекровь попросила меня одолжить ей мое свадебное платье»,

— поделилась девушка на портале Reddit.

Автор рассказа не смогла ответить на просьбу свекрови согласием. Весь свадебное платье было изготовлено дизайнером специально для нее. Кроме того, его оплатила семья девушки, отдав за наряд $4 500 (около 336 5000 рублей — прим. ред.). Тем временем свекровь даже не предложила взять часть расходов на себя, лишь дала $200 (около 15 000 рублей) на медовый месяц.

«Когда я мягко отказала ей и объяснила, что это платье много значит для меня, она устроила скандал прямо посреди ресторана. Она кричала, что лучше бы ее сын женился на ком-то более благодарном. А затем перешла в наступление, сказав, что я набрала вес (у меня двое детей), и все равно не втиснусь в наряд»,

— добавила девушка.

Примечательно, что супруг автора перешел на сторону матери. Это очень обидело его жену. В результате и девушку, и ее мать, которая встала на защиту дочери, просто-напросто вычеркнули из списка гостей на свадьбу.