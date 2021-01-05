Женщину напугало загадочное «существо» в больнице 

Австралийка находилась в палате больницы города Брисбен, когда произошел инцидент.

Женщина рассказала, что ее преследовало ощущение, что на нее постоянно кто-то смотрит. Когда же она подняла глаза и остановила взгляд на решетке вентиляционной системы, то заметила, что за ней прячется «странное существо».

На своей странице в Facebook женщина поделилась своими страхами, упомянув, что загадочное существо иногда двигалось и осматривало палату, а иногда резко исчезало. Кроме того, пациентка заявила, что периодически чувствовала, что к ней кто-то прикасается, хотя в комнате она находилась одна.

В комментариях фолловеры дамы не стали делать акцент на мистической составляющей произошедшего: большинство комментаторов решили, что женщина просто видела через вентиляционную решетку изоляционный материал или простую крысу, а остальное уже додумала сама.