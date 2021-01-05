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Женщину напугало загадочное «существо» в больнице 

Александра Нечаева 5 часов назад
Женщину напугало загадочное «существо» в больнице
Фото: Depositphotos
Австралийка находилась в палате больницы города Брисбен, когда произошел инцидент.
Женщина рассказала, что ее преследовало ощущение, что на нее постоянно кто-то смотрит. Когда же она подняла глаза и остановила взгляд на решетке вентиляционной системы, то заметила, что за ней прячется «странное существо».
На своей странице в Facebook женщина поделилась своими страхами, упомянув, что загадочное существо иногда двигалось и осматривало палату, а иногда резко исчезало. Кроме того, пациентка заявила, что периодически чувствовала, что к ней кто-то прикасается, хотя в комнате она находилась одна.
В комментариях фолловеры дамы не стали делать акцент на мистической составляющей произошедшего: большинство комментаторов решили, что женщина просто видела через вентиляционную решетку изоляционный материал или простую крысу, а остальное уже додумала сама.
Ранее "Рамблер" писал о том, что швейцарский журналист раскрыл "феномен русских дач".
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Безумный мир
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