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Швейцарский журналист раскрыл «феномен русских дач» 

Катерина Саломе 4 часа назад
Швейцарец поразился «феномену русских дач»
Фото: depositphotos.com
Журналист швейцарского телеканала SRF Давид Науэр поведал о феномене русских дач. Он утверждает, что частные территории в основном обнесены высоким забором, а за ними скрываются ухоженные сады, цветники и детские бассейны.

"Маленький мир обычных людей",

— отметил Науэр.
В ходе беседы с владельцами подмосковных дач журналист узнал, что многие "сбегают" туда от тесноты городских квартир, российской реальности и городского зноя. Науэр уверен, что люди сталкиваются с сентиментальными мыслями, когда речь идет о даче, так как она является источником вдохновения и "культурным феноменом" для россиян.

"Музыканты на дачах сочиняли музыку, писатели создавали романы, поэты слагали стихи. И сегодня московскую культурную интеллигенцию тянет на природу за летней прохладой",

— заключил автор.
Ранее "Рамблер" сообщал о том, что свекровь накинулась на невестку из-за свадебного платья.
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