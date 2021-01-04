Швейцарец поразился «феномену русских дач»

Журналист швейцарского телеканала SRF Давид Науэр поведал о феномене русских дач. Он утверждает, что частные территории в основном обнесены высоким забором, а за ними скрываются ухоженные сады, цветники и детские бассейны.

"Маленький мир обычных людей",

— отметил Науэр.

В ходе беседы с владельцами подмосковных дач журналист узнал, что многие "сбегают" туда от тесноты городских квартир, российской реальности и городского зноя. Науэр уверен, что люди сталкиваются с сентиментальными мыслями, когда речь идет о даче, так как она является источником вдохновения и "культурным феноменом" для россиян.

"Музыканты на дачах сочиняли музыку, писатели создавали романы, поэты слагали стихи. И сегодня московскую культурную интеллигенцию тянет на природу за летней прохладой",

— заключил автор.