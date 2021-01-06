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В Японии 500 граммов черешни продали за $10 000 

Александра Нечаева 5 часов назад
В Японии 500 граммов черешни продали за $10 000
Фото: Depositphotos
Ягода была продана на первых в этом году торгах в Японии за один миллион иен (почти 10 тысяч долларов США), сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию местной ассоциации сельскохозяйственных кооперативов.
Невероятно дорогой лот был составлен из отборной крупной черешни самого раннего и вкусного сорта Сатонисики.
Плодоносящие деревья выращивают в специальных кадках, с начала июня по начало октября их помещают в холодильник, а после переносят в теплицу, где строго поддерживается определенная температура воздуха: днем максимум составляет +25 градусов, а ночью — не более +13°С.
Именно такая довольно сложная технология выращивания черешни объясняет высокую цену на плоды.
Ранее "Рамблер" писал о том, что женщину напугало загадочное «существо» в больнице.
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Безумный мир , РИА Новости
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