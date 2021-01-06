Китайский журналист восхитился русскими кладбищами 

Журналист китайского издания "Хуаньцю шибао" восхитился русскими кладбищами. Он назвал их "похожими на парк".

В частности, автора впечатлило московское Новодевичье кладбище, где покоятся многие российские знаменитости. По словам китайца, это место представляет собой "высший уровень русской надгробной культуры".

Журналист также отметил, что другие кладбища тоже интересны для изучения. Автор обратил внимание на то, что русские надгробия имеют разнообразную форму. Кроме того, они красочны и даже трагикомичны. Вместе с тем надгробия представляют собой "трехмерную биографию" умершего и рассказывают о его хобби и роде занятий: