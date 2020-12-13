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Умер экс-музыкант группы «Воскресение» Андрей Сапунов 

Полина Алферова 4 часа назад
Андрей Сапунов, гитарист российской рок-группы «Воскресение», скончался на 65-м году жизни. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-атташе группы Нонну Абрамову.
«К большому сожалению, это правда, насколько я понимаю, это был инфаркт. Сейчас пока собираем информацию», — сказала она.
Напомним, что Сапунов играл в группе практически с самого ее возникновения и покинул ее в 2016 году. Причиной ухода стали политические разногласия с лидером «Воскресения» Алексеем Романовым.
Ранее «Рамблер» писал о том, что иранскую копию Джоли приговорили к тюрьме.
Люди , Видео , Андрей Сапунов , Алексей Романов
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