Умер экс-музыкант группы «Воскресение» Андрей Сапунов 

«К большому сожалению, это правда, насколько я понимаю, это был инфаркт. Сейчас пока собираем информацию», — сказала она.

Напомним, что Сапунов играл в группе практически с самого ее возникновения и покинул ее в 2016 году. Причиной ухода стали политические разногласия с лидером «Воскресения» Алексеем Романовым