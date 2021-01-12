Испанка решила, что в стране выпал искусственный снег

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Жительница Испании решила, что в стране выпал искусственный снег 

Анна Арсеньева 1 час назад
Жительница Испании заподозрила, что выпавший в стране снег ненастоящий. Она опубликовала видео, в котором попыталась доказать, что осадки искусственные. Об этом сообщает газета Semana.
Женщина поднесла огонь к горстке снега: он почернел, но не расплавился. При этом масса пахла пластиком. Из-за этого жительница Испании решила, что все выпавшие во время бури "Филомена" осадки, являются ненастоящими.

«Эта дрянь, которую нам послали, — чистый пластик. Нас обманывают во всем», — заявила испанка.

Явление объяснил биолог Альваро Байон. По его словам, подобная сажа образуется из-за примесей, которые выделяются в зажигалке при сгорании бутана или бензина. «Эффект горелого пластика» возникает, если слишком близко поднести зажигалку к чему-либо.
Ранее "Рамблер" сообщал, что эксперт объяснил, зачем раздают бесплатные сим-карты.
Безумный мир , Видео
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