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Эксперт объяснил, зачем на улице раздают бесплатные сим-карты 

Мира Маркина 2 часа назад
Заместитель генерального директора по технологиям и развитию группы ИБ-компаний Angara Дмитрий Пудов в беседе с агентством "Прайм" объяснил, зачем на улице раздают бесплатные сим-карты.
По словам эксперта, чаще всего такие "симки" оформлены на другого человека. Как правило, их используют для контроля над вашим аккаунтом в каком-либо сервисе.

"Лучше отказываться от подобных предложений и уж точно не использовать эти сим-карты. Главный аргумент — вы не сможете доказать, что эта сим-карта принадлежит вам. Соответственно, с точки зрения закона, вы не являетесь абонентом и не обладаете никакими правами",

— подчеркнул Пудов.
Специалист также напомнил, что мошенники могут перевыпустить карту. После этого на нее будут поступать все звонки и SMS. Многие сервисы используют SMS для восстановления доступа в случае, если забыли пароль. Использование бесплатных сим-карт может лишить вас доступа к этим сервисам.
Злоумышленники нередко запрашивают сброс пароля. Далее аферисты используют чужие аккаунты в соцсетях, рассылая просьбы "помочь деньгами".
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал, почему нельзя заряжать телефон до 100%.
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Истории , Видео
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