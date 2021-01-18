Японец стал профессиональным бездельником и разбогател 

Житель Токио стал профессиональным бездельником и заработал более 280 тысяч долларов.

В 2018 году Седзи Моримото оставил работу в издательстве и решил сменить сферу деятельности.

«Предлагаю себя в аренду как человек, который не делает ничего. Я не могу делать ничего, кроме элементарных вещей»,

— заявил японец в своем профиле в Twitter.

Поначалу Моримото предлагал свои услуги на безвозмедной основе, но вскоре у него появилось столько клиентов, что пришлось установить фиксированный тариф и ограничивать количество заказов.

За 10 тысяч йен (около 96 долларов) токиец готов "есть, пить и давать простые советы". За несколько лет работы Моримото успел поработать с тремя тысячами клиентов, заработать более 288 тысяч долларов и опубликовать книгу о своем карьерном пути.