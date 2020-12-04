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Школьница нашла набитый деньгами рюкзак через 20 лет 

Мария Грибова 32 минуты назад
Школьница нашла набитый деньгами рюкзак через 20 лет
Фото: depositphotos.com
Пользовательница по имени Сьюзан рассказала, что нашла в своем шкафу рюкзак с деньгами, которые она должна была заработать, будучи школьницей. Своей историей она поделилась на портале Reddit.
В рамках рождественской акции ученикам начальной школы предложили продавать соседям свечи. Девушка обходила клиентов, собирала деньги и записывала имена, а также количество свечей, которое необходимо будет им доставить к празднику.
И спустя 20 лет Сьюзан искала в своей комнате авторучку и неожиданно увидела школьный рюкзак. Открыв его, девушка обнаружила, что портфель доверху набит деньгами. Помимо купюр в ней лежал блокнот с именами и цифрами.
Страдающая психологическими проблемами и расстройством памяти Сьюзан не смогла самостоятельно вспомнить происхождение находки. Позже мать объяснила девушке, что та нашла деньги соседей, которые заплатили за свечи, но из-за забывчивости школьницы так и не получили свои заказы.
Позже также выяснилось, что мать Сьюзан со временем мать отдала долг всем несостоявшимся клиентам.
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