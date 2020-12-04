Школьница нашла набитый деньгами рюкзак через 20 лет 

Пользовательница по имени Сьюзан рассказала, что нашла в своем шкафу рюкзак с деньгами, которые она должна была заработать, будучи школьницей. Своей историей она поделилась на портале Reddit.

В рамках рождественской акции ученикам начальной школы предложили продавать соседям свечи. Девушка обходила клиентов, собирала деньги и записывала имена, а также количество свечей, которое необходимо будет им доставить к празднику.

И спустя 20 лет Сьюзан искала в своей комнате авторучку и неожиданно увидела школьный рюкзак. Открыв его, девушка обнаружила, что портфель доверху набит деньгами. Помимо купюр в ней лежал блокнот с именами и цифрами.

Страдающая психологическими проблемами и расстройством памяти Сьюзан не смогла самостоятельно вспомнить происхождение находки. Позже мать объяснила девушке, что та нашла деньги соседей, которые заплатили за свечи, но из-за забывчивости школьницы так и не получили свои заказы.

Позже также выяснилось, что мать Сьюзан со временем мать отдала долг всем несостоявшимся клиентам.