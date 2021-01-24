Цвет платья девушки вновь рассорил пользователей Сети

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Оптическая иллюзия вновь поделила пользователей Сети на два лагеря. Австралийская телеведущая Кендалл Джилдинг опубликовала в своем Instagram снимок в платье и подписала его:

"В среду — в белом платье!".

@kendallgilding7

Довольно быстро под публикацией начали появляться сомневающихся подписчиков.

"Кажется, оно все-таки голубое!",

— писали ей в комментариях.

"На фоне этой синей стены, вероятно, оно все же белое",

— отвечали другие.

Впрочем, сама журналистка, увидев такую бурную реакцию подписчиков, решила успокоить их, опубликовав еще одну фотографию.

@kendallgilding7

Снимок она подписала: