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Голубой или белый? Цвет платья девушки вновь рассорил пользователей Сети 

Стелла Шмель 14 часов назад
Цвет платья девушки вновь рассорил пользователей Сети
Фото: @kendallgilding7
Оптическая иллюзия вновь поделила пользователей Сети на два лагеря. Австралийская телеведущая Кендалл Джилдинг опубликовала в своем Instagram снимок в платье и подписала его:

"В среду — в белом платье!".

@kendallgilding7
Довольно быстро под публикацией начали появляться сомневающихся подписчиков.

"Кажется, оно все-таки голубое!",

— писали ей в комментариях.

"На фоне этой синей стены, вероятно, оно все же белое",

— отвечали другие.
Впрочем, сама журналистка, увидев такую бурную реакцию подписчиков, решила успокоить их, опубликовав еще одну фотографию.
@kendallgilding7
Снимок она подписала:

"Для всех, кто сомневался, что платье действительно белое, показываю вам фотографии из студии".

Ранее "Рамблер" писал, что неизвестный в США выиграл в лотерею миллиард долларов.
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