Цвет платья девушки вновь рассорил пользователей Сети

Оптическая иллюзия вновь поделила пользователей Сети на два лагеря. Австралийская телеведущая Кендалл Джилдинг опубликовала в своем Instagram снимок в платье и подписала его:
"В среду — в белом платье!".
@kendallgilding7
Довольно быстро под публикацией начали появляться сомневающихся подписчиков.
"Кажется, оно все-таки голубое!",
— писали ей в комментариях.
"На фоне этой синей стены, вероятно, оно все же белое",
— отвечали другие.
Впрочем, сама журналистка, увидев такую бурную реакцию подписчиков, решила успокоить их, опубликовав еще одну фотографию.
@kendallgilding7
Снимок она подписала:
"Для всех, кто сомневался, что платье действительно белое, показываю вам фотографии из студии".
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