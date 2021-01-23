Неизвестный в США выиграл в лотерею миллиард долларов 

Билет американской лотереи Mega Millions, который продали в штате Мичиган в США, оказался выигрышным с призом в миллиард долларов. Об этом сообщает РИА Новости.
"Номинальный джекпот в размере одного миллиарда долларов (739,6 миллиона наличными) уходит счастливому обладателю билета в Мичигане. Это единственный билет, в котором совпали все шесть номеров, выпавших 22 января — белые шары 4, 26, 42, 50 и 60, а также золотой "мега-шар" 24", — сообщается на сайте лотереи.
Этот выигрыш стал вторым по крутости в истории игры. В 2018 году женщина из штата Южная Каролина выиграла приз в размере 1,5 миллиарда долларов.
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