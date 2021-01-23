Неизвестный в США выиграл в лотерею миллиард долларов 

"Номинальный джекпот в размере одного миллиарда долларов (739,6 миллиона наличными) уходит счастливому обладателю билета в Мичигане. Это единственный билет, в котором совпали все шесть номеров, выпавших 22 января — белые шары 4, 26, 42, 50 и 60, а также золотой "мега-шар" 24", — сообщается на сайте лотереи.