Женщина приготовила из своей плаценты буррито 

Женщина из Великобритании приготовила блюдо с собственной плацентой. Об этом пишет Metro.

Британка по имени Кетрина Хилл живет в графстве Кембриджшир. Она решила съесть свою плаценту, почитав в социальных сетях истории других женщин. По их словам, это помогло им быстрее восстановиться после родов.

После рождения дочери Кетрина Хилл заморозила свою плаценту, а через несколько дней сделала с ней буррито. Женщина смешала ее с говядиной и приготовила в кастрюле. После она добавила в смесь сметану и тертый сыр и завернула все в лаваш.