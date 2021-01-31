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Женщина приготовила из своей плаценты буррито 

Анна Арсеньева 10 часов назад
Женщина приготовила из своей плаценты буррито
Фото: depositphotos.com
Женщина из Великобритании приготовила блюдо с собственной плацентой. Об этом пишет Metro.
Британка по имени Кетрина Хилл живет в графстве Кембриджшир. Она решила съесть свою плаценту, почитав в социальных сетях истории других женщин. По их словам, это помогло им быстрее восстановиться после родов.
После рождения дочери Кетрина Хилл заморозила свою плаценту, а через несколько дней сделала с ней буррито. Женщина смешала ее с говядиной и приготовила в кастрюле. После она добавила в смесь сметану и тертый сыр и завернула все в лаваш.

«Я была не уверена насчет вкуса, мясо было похоже на вкусную говядину. Вы бы не смогли отличить, какие куски были говядиной, а какие — плацентой», — рассказала жительница Великобритании.

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