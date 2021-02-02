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Рыбак попал в больницу с 18-сантиметровой рыбой в горле 

Катерина Саломе 41 минуту назад
Рыбак попал в больницу с 18-сантиметровой рыбой в горле
Фото: depositphotos.com
В колумбийском городе Пивихай 18-сантиметровая рыба проскользнула в горло рыбака. В результате 24-летний мужчина попал в больницу. Об этом сообщает India Times.
Во время рыбалки на озере молодой человек удерживал в зубах пойманную рыбу, чтобы вновь закинуть удочку. Со своим уловом он хотел сразу после этого разобраться, однако однако поплавок тут же ушел под воду. Пока он вытаскивал вторую рыбу, первая продолжала трепыхаться у него во рту, в результате чего она проскользнула к нему в горло и застряла.
Молодой человек не смогу вытащить рыбу самостоятельно, поэтому обратился за помощью в больницу. Ему было трудно дышать, и он не мог объяснить врачам, что произошло. Чтобы найти инородное тело, потребовался рентген. После этого рыбу успешно извлекли.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что женщина приготовила из своей плаценты буррито.
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