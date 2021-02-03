Сотрудники ресторанов фастфуда удивили клиентов секретом

Сотрудники ресторанов быстрого питания удивили клиентов профессиональным секретом. Их истории, рассказанные в TikTok и на Reddit, публикует портал BuzzFeed.
Для многих пользователей оказалось сюрпризом, что все работники кафе могут слышать и видеть их, когда они делают заказ из автомобиля. Первым об этом сообщил TikTok-блогер с ником @zandergjura, работающий в Starbucks:
«Мы видим вас, когда вы останавливаетесь. Мы видим ваше лицо, вашу машину и все остальное».
Как оказалось, клиента, который делает заказ, слышит не только сотрудник, который общается с ним, но и все остальные работники с гарнитурой.
Другие сотрудники фаст-фуд ресторанов также рассказали, что слышат все, что происходит в авто, даже когда клиент ожидает заказ:
«Я слышал истории об абортах, жалобы на длинную очередь, а также то, как клиенты поливали грязью моих коллег. Очень советую закрывать окно после того, как вы сделали заказ»,
— признался один из пользователей.
Еще один работник рассказал, что слышал истории о секретных беременностях и медицинских проблемах. Ситуацию, по его словам, усугубляло то, что он работал в очень маленьком городе и знал почти всех клиентов.
Сотрудники также обратили внимание покупателей на то, что, если они говорят по телефону с помощью автомобильного Bluetooth, все работники с гарнитурами могут услышать их разговор.
«Однажды я слышал, как кто-то занимался сексом по телефону и делал заказ»,
— написал kindamymoose.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что работники сферы знакомств раскрыли свои секреты.