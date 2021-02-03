Сотрудники ресторанов фастфуда удивили клиентов секретом

Сотрудники ресторанов быстрого питания удивили клиентов профессиональным секретом. Их истории, рассказанные в TikTok и на Reddit, публикует портал BuzzFeed.

Для многих пользователей оказалось сюрпризом, что все работники кафе могут слышать и видеть их, когда они делают заказ из автомобиля. Первым об этом сообщил TikTok-блогер с ником @zandergjura, работающий в Starbucks

«Мы видим вас, когда вы останавливаетесь. Мы видим ваше лицо, вашу машину и все остальное».

Как оказалось, клиента, который делает заказ, слышит не только сотрудник, который общается с ним, но и все остальные работники с гарнитурой.

Другие сотрудники фаст-фуд ресторанов также рассказали, что слышат все, что происходит в авто, даже когда клиент ожидает заказ:

«Я слышал истории об абортах, жалобы на длинную очередь, а также то, как клиенты поливали грязью моих коллег. Очень советую закрывать окно после того, как вы сделали заказ»,

— признался один из пользователей.

Еще один работник рассказал, что слышал истории о секретных беременностях и медицинских проблемах. Ситуацию, по его словам, усугубляло то, что он работал в очень маленьком городе и знал почти всех клиентов.

Сотрудники также обратили внимание покупателей на то, что, если они говорят по телефону с помощью автомобильного Bluetooth, все работники с гарнитурами могут услышать их разговор.

«Однажды я слышал, как кто-то занимался сексом по телефону и делал заказ»,

— написал kindamymoose.