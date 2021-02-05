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Индонезийцы помылись в воде из-под радиоактивного метеорита 

Катерина Саломе 12 часов назад
Индонезийцы помылись в воде из-под радиоактивного метеорита
Фото: depositphotos.com
В деревню на индонезийском острове Суматра упал метеорит. Местные жители уверовали в его волшебные свойства. Об этом сообщает AsiaOne.
Метеорит весом 2,2 килограмма упал в конце января в районе деревни Астомульо. Сельчане уверены, что камень был послан в ответ на молитвы одного из сельчан, который страдал от болезни почек.

«Они верят, что это волшебный камень, который принесет благословение и удачу и поможет сохранить здоровье»,

— объяснил журналистам другой житель села.
Поселенцы обнаружили метеорит, когда он был еще горячим, и положили в бочку, чтобы остудить. После чего стали пить воду и обтираться в надежде, что она принесет здоровье. Но по мнению исследовавших камень ученых, такую воду пить категорически запрещено, так как в нее могли попасть радиоактивные элементы.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что эксперт объяснил, как определить, кто ворует у вас интернет.
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