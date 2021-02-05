Эксперт объяснил, как определить, кто ворует у вас интернет 

Перебои в Сети могут принести много проблем, особенно тем, кто работает удаленно. Однако далеко не всегда дело в технических неполадках. Возможно, кто-то просто ворует ваш Интернет.

Партнер и директор компании "Интеллектуальный Резерв" Павел Мясоедов рассказал, как определить, что кто-то пользуется вашей Сетью. Об этом сообщает агенство "Прайм".

Если вы обнаружили, что скорость работы Интернета не всегда равномерна, а на загрузку страницы уходит слишком много времени, возможно, вы используете Интернет не один.

Чтобы исключить воровство, эксперт посоветовал скачать специальную программу, с помощью которой настраивают большинство современных роутеров.

"После запуска такой программы будут видны все подключённые к роутеру устройства, а также журналы событий, связанные с ними. Проще говоря, можно будет увидеть, кто и когда выходил в интернет через вашу сеть. В комплект поставки всегда включена инструкция по настройке и управлению роутером", — поделился Мясоедов.

Хотя самым простым и надежным способом защитить сеть остается установка надёжного пароля для подключения к Wi-Fi.