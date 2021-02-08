Астроном заявил, что корабль пришельцев существует 

Руководитель кафедры астрономии в Гарварде Ави Леб (Avi Loeb) заявил, что первый межзвездный астероид Оумуамуа имеет искусственное происхождение. Свою гипотезу он изложил в книге Extraterrestrial: The First Sign of Intelligent Life Beyond Earth, сообщает Phys.org.

Ученые обнаружили Оумуамуа в октябре 2017 года. Они решили, что движущийся с большой скоростью объект не мог быть связан гравитационно с Солнечной системой и прилетел от другой звезды.

Исследователей смутило странное поведение межзвездного астероида. Он пролетел мимо Солнца, потом отклонился от ожидаемой траектории и ускорился под воздействием неизвестной силы. Астрономы предположили, что это произошло из-за выделения газа, как у комет, однако они не нашли подтверждения выбросов.

Ави Леб заявил, что нельзя исключать, что астероид Оумамуа — это корабль пришельцев. Космический объект может быть либо длинной и тонкой формы, как сигара, либо плоской и круглой.

Однако члены научного сообщества не поддержали идеи астронома. Астрофизик Итан Сигель назвал его некогда уважаемым ученым, который начал играть на публику.