Ещё
Далее:
Читайте также:
Главный эротический фильм десятилетия
Главный эротический фильм десятилетия Только взрослым ⟶

Астроном заявил, что корабль пришельцев существует 

Анна Арсеньева 9 часов назад
Астроном заявил, что корабль пришельцев существует
Фото: depositphotos.com
Руководитель кафедры астрономии в Гарварде Ави Леб (Avi Loeb) заявил, что первый межзвездный астероид Оумуамуа имеет искусственное происхождение. Свою гипотезу он изложил в книге Extraterrestrial: The First Sign of Intelligent Life Beyond Earth, сообщает Phys.org.
Ученые обнаружили Оумуамуа в октябре 2017 года. Они решили, что движущийся с большой скоростью объект не мог быть связан гравитационно с Солнечной системой и прилетел от другой звезды.
Исследователей смутило странное поведение межзвездного астероида. Он пролетел мимо Солнца, потом отклонился от ожидаемой траектории и ускорился под воздействием неизвестной силы. Астрономы предположили, что это произошло из-за выделения газа, как у комет, однако они не нашли подтверждения выбросов.
Ави Леб заявил, что нельзя исключать, что астероид Оумамуа — это корабль пришельцев. Космический объект может быть либо длинной и тонкой формы, как сигара, либо плоской и круглой.
Однако члены научного сообщества не поддержали идеи астронома. Астрофизик Итан Сигель назвал его некогда уважаемым ученым, который начал играть на публику.
Ранее "Рамблер" сообщал, что муж подарил жене пальто с ключами от машины, но не для нее.
Видео дня. Как выглядят и чем занимаются жены арабских шейхов
Комментарии 7
Безумный мир , Гарвардский университет
Читайте также
Новости партнеров
Видео
10 самых опасных растений в мире
08:27
10 самых опасных растений в мире
Истории
Хамство или шутка: почему гимн России блокируют в Сети
04:10
Хамство или шутка: почему гимн России блокируют в Сети
Истории
Британцы простились с ветераном, собравшим миллионы медикам
02:49
Британцы простились с ветераном, собравшим миллионы медикам
Люди
Самые опасные насекомые в мире
10:28
Самые опасные насекомые в мире
Истории
Как выглядят и чем занимаются жены арабских шейхов
04:20
Как выглядят и чем занимаются жены арабских шейхов
Люди
Современные монеты, которые стоят целое состояние
03:08
Современные монеты, которые стоят целое состояние
Вещи
Кем на самом деле были «былинные богатыри»
05:02
Кем на самом деле были «былинные богатыри»
Истории
Что стало с убийцами царской семьи
06:54
Что стало с убийцами царской семьи
Люди
Самые опасные преступники России
11:07
Самые опасные преступники России
Люди
Что известно о трех самых загадочных людях в истории
11:22
Что известно о трех самых загадочных людях в истории
Люди
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение