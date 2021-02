Астроном заявил, что корабль пришельцев существует 

Руководитель кафедры астрономии в Гарварде Ави Леб (Avi Loeb) заявил, что первый межзвездный астероид Оумуамуа имеет искусственное происхождение. Свою гипотезу он изложил в книге Extraterrestrial: The First Sign of Intelligent Life Beyond Earth, сообщает Phys.org.