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Муж подарил жене пальто с ключами от машины, но не для нее 

Анна Арсеньева 21 час назад
Муж подарил жене пальто с ключами от машины, но не для нее
Фото: depositphotos.com
Мужчина подарил жене купленную в интернет-магазине верхнюю одежду. В кармане пальто лежали ключи от машины, но не для нее. Об этом пишет The Sun.
О неудавшемся сюрпризе супруга рассказала 32-летняя жительница города Лестер в Великобритании Ханна Маккейб. Ее муж заказал пальто за 60 фунтов стерлингов (6110 рублей) на популярном сайте Boohoo. Примеряя одежду, женщина обнаружила в кармане розовый ключ от Audi.

«Я буквально прыгала от радости и даже выглянула в окно, чтобы проверить, нет ли там новой машины», — рассказала британка.

Однако муж не купил для нее автомобиль: ключи оказались чужими. Им прислали пальто, которое ранее примеряла другая покупательница, забыв брелок в кармане.
Представители интернет-магазина попросили пару вернуть и пальто, и находившиеся в нем ключи.
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