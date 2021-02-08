Муж подарил жене пальто с ключами от машины, но не для нее 

Мужчина подарил жене купленную в интернет-магазине верхнюю одежду. В кармане пальто лежали ключи от машины, но не для нее. Об этом пишет The Sun.

О неудавшемся сюрпризе супруга рассказала 32-летняя жительница города Лестер в Великобритании Ханна Маккейб. Ее муж заказал пальто за 60 фунтов стерлингов (6110 рублей) на популярном сайте Boohoo. Примеряя одежду, женщина обнаружила в кармане розовый ключ от Audi.

«Я буквально прыгала от радости и даже выглянула в окно, чтобы проверить, нет ли там новой машины», — рассказала британка.

Однако муж не купил для нее автомобиль: ключи оказались чужими. Им прислали пальто, которое ранее примеряла другая покупательница, забыв брелок в кармане.

Представители интернет-магазина попросили пару вернуть и пальто, и находившиеся в нем ключи.