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Адвокат появился на онлайн-суде в маске котенка и не смог ее выключить 

Мира Маркина 8 часов назад
Адвокат из Техаса появился на онлайн-заседании суда в Zoom в виртуальной маске котенка и не смог ее отключить. Юристу пришлось доказывать, что в видеочат действительно вышел он. Об этом сообщает NBS News.
Род Понтон на протяжении 30 секунд пытался отключить маску, но у него ничего не вышло. После этого американец заявил, что готов продолжить заседании в таком виде:

«Я готов пойти на это. Я здесь живой, я не кот».

Судья 394-го судебного округа Рой Фергюсон в своем Twitter посоветовал проверять свой компьютер после того, как он побывал у детей.

«Этот котенок только что сделал официальное заявление по делу»,

— написал судья, прикрепив ссылку на видео заседания на YouTube.
Фергюсон подчеркнул, что подобные случаи — это издержки работы судебной системы в условиях COVID-19. Он поблагодарил коллег за профессионализм и отметил изящество, с которым адвокат вышел из положения.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что слепой кот вернулся к хозяйке спустя 11 лет.
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Безумный мир , Видео
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