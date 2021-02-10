Адвокат появился на онлайн-суде в маске котенка и не смог ее выключить 

Адвокат из Техаса появился на онлайн-заседании суда в Zoom в виртуальной маске котенка и не смог ее отключить. Юристу пришлось доказывать, что в видеочат действительно вышел он. Об этом сообщает NBS News.

Род Понтон на протяжении 30 секунд пытался отключить маску, но у него ничего не вышло. После этого американец заявил, что готов продолжить заседании в таком виде:

«Я готов пойти на это. Я здесь живой, я не кот».

Судья 394-го судебного округа Рой Фергюсон в своем Twitter посоветовал проверять свой компьютер после того, как он побывал у детей.

«Этот котенок только что сделал официальное заявление по делу»,

— написал судья, прикрепив ссылку на видео заседания на YouTube.

Фергюсон подчеркнул, что подобные случаи — это издержки работы судебной системы в условиях COVID-19. Он поблагодарил коллег за профессионализм и отметил изящество, с которым адвокат вышел из положения.