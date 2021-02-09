Слепой кот вернулся к хозяйке спустя 11 лет 

В английском городе Ланкашир слепой кот вернулся к своей хозяйке спустя 11 лет скитаний. Об этом сообщает Metro News.

Несколько лет назад Джулия Гиббонс взяла из приюта для животных пятилетнего кота по кличке Декстер и его сестру Дейзи. И через некоторое время выпустила питомцев на прогулку в сад, Декстер перелез через забор и убежал. Гиббонс надеялась, что что рано или поздно Декстер вернется домой.

И лишь в 2021 году женщине позвонили из ветеринарной клиники и сообщили, что ее питомца нашли.

«Я была в шоке. Не могла в это поверить, — призналась хозяйка Декстера. — Он находился всего в полутора километрах от нашего дома. Он был так близко и так далеко»,

— поделилась Джулия.

О том, что кот ослеп, женщина узнала только в ветклинике. И пообещала обеспечить ему спокойную и счастливую старость.