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Женатый на кукле бодибилдер решил стать многоженцем 

Мария Грибова 2 часа назад
Женатый на кукле бодибилдер решил стать многоженцем
Фото: @yurii_tolochko
Бодибилдер из Казахстана Юрий Толочко, который женился на кукле по имени Марго, решил стать многоженцем. Об этом сообщает издание Daily Mirror.
Все дело в том, что кукла, на которой он женился, потребовала ремонта всего через месяц после свадьбы.

«Я решил, что могу завести несколько жен, — утверждает бодибилдер. — Такая традиция есть в некоторых азиатских культурах»,

— заявил Юрий.
Он также отметил, что когда его супругу починят, он будет относиться к ней с уважением и считать старшей женой.
Ранее «Рамблер» писал о приложения, которые стоит немедленно удалить с телефона.
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