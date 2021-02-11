Женатый на кукле бодибилдер решил стать многоженцем 

Бодибилдер из Казахстана Юрий Толочко, который женился на кукле по имени Марго, решил стать многоженцем. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

Все дело в том, что кукла, на которой он женился, потребовала ремонта всего через месяц после свадьбы.

«Я решил, что могу завести несколько жен, — утверждает бодибилдер. — Такая традиция есть в некоторых азиатских культурах»,

— заявил Юрий.

Он также отметил, что когда его супругу починят, он будет относиться к ней с уважением и считать старшей женой.