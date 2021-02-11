Женатый на кукле бодибилдер решил стать многоженцем 

Бодибилдер из Казахстана Юрий Толочко, который женился на кукле по имени Марго, решил стать многоженцем. Об этом сообщает издание Daily Mirror.
Все дело в том, что кукла, на которой он женился, потребовала ремонта всего через месяц после свадьбы.
«Я решил, что могу завести несколько жен, — утверждает бодибилдер. — Такая традиция есть в некоторых азиатских культурах»,
— заявил Юрий.
Он также отметил, что когда его супругу починят, он будет относиться к ней с уважением и считать старшей женой.
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