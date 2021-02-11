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Приложения, которые стоит немедленно удалить с телефона 

Мария Грибова 9 часов назад
Некоторые приложения не стоит устанавливать на смартфон, поскольку они не несут никакой пользы, а другие и вовсе могут оказаться вредоносными. Об этом рассказали обозреватели «Российские газеты».
В первую очередь авторы материалы рассказали, о программах, которые копируют все данные из ваших контактов, а также предоставляют доступ к вашему имени и номеру для любого желающего. Следующими были указаны программы по якобы экономии батареи. Также бесполезными были названы «очистители памяти».
Авторы еще назвали опасными приложениями фонарики, которые не выдерживают конкуренции с уже встроенным в смартфон приложением-фонариком, а также сканеры QR-кодов и документов.
Ранее «Рамблер» писал о том, что обнародованы детали секретной экспедиции нацистов в Антарктиду.
Вещи , Видео
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