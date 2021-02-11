Приложения, которые стоит немедленно удалить с телефона 

Некоторые приложения не стоит устанавливать на смартфон, поскольку они не несут никакой пользы, а другие и вовсе могут оказаться вредоносными. Об этом рассказали обозреватели «Российские газеты».

В первую очередь авторы материалы рассказали, о программах, которые копируют все данные из ваших контактов, а также предоставляют доступ к вашему имени и номеру для любого желающего. Следующими были указаны программы по якобы экономии батареи. Также бесполезными были названы «очистители памяти».

Авторы еще назвали опасными приложениями фонарики, которые не выдерживают конкуренции с уже встроенным в смартфон приложением-фонариком, а также сканеры QR-кодов и документов.