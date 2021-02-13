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Американец завещал своей собаке пять миллионов долларов 

Полина Алферова 4 часа назад
Американец завещал своей собаке пять миллионов долларов
Фото: Pixabay
Американский предприниматель оставил своей собаке Лулу пять миллионов долларов. Об этом сообщил News channel 5.
У бизнесмена не было жены и детей, а самой большой привязанностью в его жизни стала восьмилетняя бордер-колли Лулу. Согласно его завещанию, деньги будут переведены в фонд, отвечающий за заботу о собаке.
Непосредственно за Лулу будет присматривать подруга Билла Марта Бертон за ежемесячное вознаграждение.
Впрочем, женщина сомневается, что наследница предпринимателя сможет потратить все свое состояние.
Ранее «Рамблер» писал, что Coca-Cola будет продавать напитки в бумажной бутылке.
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Безумный мир , Coca-Cola
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