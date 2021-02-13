Coca-Cola будет продавать напитки в бумажной бутылке 

Компания Coca-Cola заявила, что будет продавать напитки в бумажной бутылке. Тестирование новой упаковки начнется летом. Об этом сообщает ВВС.

Coca-Cola решила стремится создать стопроцентно перерабатываемую бутылку, в которой не будет пластика. Прототип такой разработала датская Paper Bottle Company. Однако в упаковке есть тонкий пластиковый вкладыш.

Компания планирует разлить напиток Adez в две тысячи бутылок от Pobaco. Сначала их будут продавать через розничную сеть в Венгрии.