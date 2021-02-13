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Coca-Cola будет продавать напитки в бумажной бутылке 

Анна Арсеньева 3 часа назад
Coca-Cola будет продавать напитки в бумажной бутылке
Фото: depositphotos.com
Компания Coca-Cola заявила, что будет продавать напитки в бумажной бутылке. Тестирование новой упаковки начнется летом. Об этом сообщает ВВС.
Coca-Cola решила стремится создать стопроцентно перерабатываемую бутылку, в которой не будет пластика. Прототип такой разработала датская Paper Bottle Company. Однако в упаковке есть тонкий пластиковый вкладыш.
Компания планирует разлить напиток Adez в две тысячи бутылок от Pobaco. Сначала их будут продавать через розничную сеть в Венгрии.
Ранее "Рамблер" сообщал, что ученые узнали происхождение камней Стоунхенджа.
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