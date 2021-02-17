Москвичи принялись продавать снег 

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Жители Москвы, где в середине февраля выпало рекордное количество осадков, пытаются продавать снег. Соответствующие объявления появились на сайте "Авито" в категориях "Личные вещи" и "Хобби и отдых".

«Продаю снег! У меня его много. Есть белый-белый, а также грязный! Цена договорная. Самовывоз»,

— говорится в одном из объявлений.

Владелец по имени Камолиддин оценил неизвестное количество осадков в 10 рублей.

Другое предложение звучит так:

«Снег чистый с Северной башни "Москва-Сити". Фасованный по мешкам. Самовывоз и доставка. Стоимость — 500 рублей».

Кроме того, в столице можно приобрести снег из Краснодара.

«Продам сохраненный краснодарский теплый белый снег, такого у вас нет»,

— обещает владелец, оценивший товар в 500 рублей.