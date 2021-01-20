В пустыне Сахара выпал снег 

Неподалеку от алжирского города Айн-Сефра, на территории пустыни Сахара, пошел снег. Метеорологи отметили, что такое явление наблюдается в четвертый раз за последние 42 года. Об этом сообщает National Geographic.

До этого снег в Сахаре наблюдали в 1979, 2017 и 2018 годах. И несмотря на то, что климат Северной Африки на протяжении многих лет претерпевал изменения, снегопад в данной локации действительно наблюдается крайне редко.

Средняя температура воздуха в январе здесь составляет приболизительно 14 °C. В этот раз температура воздуха на территории пустыни опустилась до -3 °C.

В галерее "Рамблера" — снимки из заснеженной Сахары.