Оптическая иллюзия «стерла» человека с фотографии 

Пользовательница под ником @JenMsft опубликовала в Twitter фотографию четырех человек, которые чокаются маленькими бутылками. Одного из низ "убрала" со снимка оптическая иллюзия.

"Мой мозг отказывается верить, что на этом фото четыре человека", — подписала фото девушка.

Одного из мужчин не видно с первого взгляда на снимке из-за камуфляжной одежды, слившейся с пейзажем. Заметна только ладонь в синей перчатке, держащая бутылку.

Фотография набрала более 160 тысяч лайков. Пользователи признались, что тоже не сразу рассмотрели всех людей. Одной из девушек понадобилось около пяти минут, чтобы понять, что на фото не три человека, а четыре.

"Впервые вижу, чтобы камуфляж действительно работал", — написала hspter.

Оптическую иллюзию пользовательница нашла на портале Reddit в специальном разделе confusing_perspective.