Две женщины вырядились старушками ради вакцины от COVID-19 

В США две женщины оделись, как старушки, чтобы получить вакцину от коронавируса. Дамы 34 и 44 лет решили нарядиться в пожилых женщин, чтобы привиться от COVID-19. На инцидент обратил внимание телеканал WKMG-TV.

Как рассказал представитель управления штата Флорида по здравоохранению Рауль Пино, медики отметили, что пришедшие на вакцинацию дамы выглядят "забавно", и не допустили их к вакцинации. Как уточнил Пино, их карты вакцинации были действующими, но обнаружились "некоторые проблемы с удостоверением личности и водительскими правами".

Получили ли дамы первую дозу вакцины — неизвестно. Прибывшие на место происшествия представители офиса шерифа округа выдали женщинам предупреждение о вторжении в чужие владения. Охрану после данного случая было решено усилить.

Уточняется, что женщины приехали в центр вакцинации, где делают прививки людям старше 65 лет.