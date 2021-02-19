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Две женщины вырядились старушками ради вакцины от COVID-19 

Стелла Шмель 1 час назад
Две женщины вырядились старушками ради вакцины от COVID-19
Фото: depositphotos.com
В США две женщины оделись, как старушки, чтобы получить вакцину от коронавируса. Дамы 34 и 44 лет решили нарядиться в пожилых женщин, чтобы привиться от COVID-19. На инцидент обратил внимание телеканал WKMG-TV.
Как рассказал представитель управления штата Флорида по здравоохранению Рауль Пино, медики отметили, что пришедшие на вакцинацию дамы выглядят "забавно", и не допустили их к вакцинации. Как уточнил Пино, их карты вакцинации были действующими, но обнаружились "некоторые проблемы с удостоверением личности и водительскими правами".
Получили ли дамы первую дозу вакцины — неизвестно. Прибывшие на место происшествия представители офиса шерифа округа выдали женщинам предупреждение о вторжении в чужие владения. Охрану после данного случая было решено усилить.
Уточняется, что женщины приехали в центр вакцинации, где делают прививки людям старше 65 лет.
Ранее "Рамблер" писал, что американцы вынесли на улицы свои мокрые штаны.
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