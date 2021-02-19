Американцы вынесли на улицы свои мокрые штаны 

Сильные морозы настигли и жителей США. Чтобы как-то развлечься в суровые холода, американцы запустили челлендж Frozen Pants. Придумали его еще давно, но в 2021 году он снова набрал популярность.

Жители обливают водой свои джинсы и выносят на улицы, делая из штанов различные фигуры. Впервые идея пришла в голову американцу Тому Гроттингу из Миннеаполиса. Как он рассказал изданию Time, так делали его родители, когда он был маленький. Теперь Гроттинг каждый год выставляет мокрые штаны в своем дворе.

Чтобы сделать также, нужно намочить одежду и вынести на мороз. Через 20 минут ей можно придать форму, а еще через столько же ткань полностью затвердеет. При этом метод сработает, только если мороз достигнет 0 градусов по Фаренгейту (около -18 градусов по Цельсию).

"Рамблер" собрал из социальных сетей фотографии "гуляющих" по улицам Америки штанов.