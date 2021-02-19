Ещё
Далее:
Читайте также:

Американцы вынесли на улицы свои мокрые штаны 

Анна Арсеньева 4 часа назад
Сильные морозы настигли и жителей США. Чтобы как-то развлечься в суровые холода, американцы запустили челлендж Frozen Pants. Придумали его еще давно, но в 2021 году он снова набрал популярность.
Жители обливают водой свои джинсы и выносят на улицы, делая из штанов различные фигуры. Впервые идея пришла в голову американцу Тому Гроттингу из Миннеаполиса. Как он рассказал изданию Time, так делали его родители, когда он был маленький. Теперь Гроттинг каждый год выставляет мокрые штаны в своем дворе.
Чтобы сделать также, нужно намочить одежду и вынести на мороз. Через 20 минут ей можно придать форму, а еще через столько же ткань полностью затвердеет. При этом метод сработает, только если мороз достигнет 0 градусов по Фаренгейту (около -18 градусов по Цельсию).
"Рамблер" собрал из социальных сетей фотографии "гуляющих" по улицам Америки штанов.
Видео дня. Оптические иллюзии, которые удивляют
Истории , Фото
Читайте также
Новости партнеров
Видео
В Саудовской Аравии засняли верблюдов, попавших под снегопад
00:18
В Саудовской Аравии засняли верблюдов, попавших под снегопад
Места
Разрушающиеся из-за морозов дома в Техасе попали на видео
02:15
Разрушающиеся из-за морозов дома в Техасе попали на видео
Места
Самые необычные и опасные дороги в мире
06:57
Самые необычные и опасные дороги в мире
Места
Как сейчас выглядит жена Ким Чен Ына
00:56
Как сейчас выглядит жена Ким Чен Ына
Люди
Оптические иллюзии, которые действительно удивляют
10:38
Оптические иллюзии, которые действительно удивляют
Безумный мир
Ожесточенная схватка мурены и осьминога попала на видео
00:40
Ожесточенная схватка мурены и осьминога попала на видео
Истории
Американский рекорд: человек, отсидевший 39 лет по ошибке
04:48
Американский рекорд: человек, отсидевший 39 лет по ошибке
Люди
Из чего состоял сухпаек Красной армии во времена ВОВ
02:53
Из чего состоял сухпаек Красной армии во времена ВОВ
Вещи
Как украинский поселок станет Нью-Йорком
00:42
Как украинский поселок станет Нью-Йорком
Места
Гениальные изобретения прошлого, секрет которых не разгадан
09:49
Гениальные изобретения прошлого, секрет которых не разгадан
Вещи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение