Ученые обнаружили признаки неизвестной глобальной катастрофы 

Австралийские ученые обнаружили, что перемена магнитных полюсов Земли 42 тысячи лет назад вызвала ранее неизвестные катастрофические изменения климата, которые привели к массовому вымиранию. Об этом сообщает Science.

Исследователи назвали это событие «переходным геомагнитным событием Адамса» в честь писателя-фантаста Дугласа Адамса , автора романа «Автостопом по Галактике». Оно было вызвано смещением магнитных полюсов Земли и изменениями солнечной активности. Его определили по остаткам деревьев новозеландских каури, которые сохранили значение радиоуглерода в атмосфере.

Ученые соотнесли рост ледяных щитов и ледников в Северной Америке, глобальные изменения в ветрах и тропических штормах с событием Адамса. В это же время массовое вымирание коснулось Австралии и Тасмании, когда среда обитания стала более засушливой. Авторы работы также связывают глобальные перемены климата с исчезновением неандертальцев.

Во время события магнитное поле Земли практически исчезло, а Солнце вступило в фазу минимума активности. Это усилило что одновременно усиливает воздействие космических лучей. В результате усилилась ионизация внешних слоев атмосферы, в нижних широтах стали чаще возникать полярные сияния. Возможно, перемены заставили людей искать убежища в пещерах, что и стало толчком к развитию наскальной живописи.