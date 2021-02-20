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Ученые обнаружили признаки неизвестной глобальной катастрофы 

Даня Виттиг 10 часов назад
Ученые обнаружили признаки неизвестной глобальной катастрофы
Фото: depositphotos.com
Австралийские ученые обнаружили, что перемена магнитных полюсов Земли 42 тысячи лет назад вызвала ранее неизвестные катастрофические изменения климата, которые привели к массовому вымиранию. Об этом сообщает Science.
Исследователи назвали это событие «переходным геомагнитным событием Адамса» в честь писателя-фантаста Дугласа Адамса, автора романа «Автостопом по Галактике». Оно было вызвано смещением магнитных полюсов Земли и изменениями солнечной активности. Его определили по остаткам деревьев новозеландских каури, которые сохранили значение радиоуглерода в атмосфере.
Ученые соотнесли рост ледяных щитов и ледников в Северной Америке, глобальные изменения в ветрах и тропических штормах с событием Адамса. В это же время массовое вымирание коснулось Австралии и Тасмании, когда среда обитания стала более засушливой. Авторы работы также связывают глобальные перемены климата с исчезновением неандертальцев.
Во время события магнитное поле Земли практически исчезло, а Солнце вступило в фазу минимума активности. Это усилило что одновременно усиливает воздействие космических лучей. В результате усилилась ионизация внешних слоев атмосферы, в нижних широтах стали чаще возникать полярные сияния. Возможно, перемены заставили людей искать убежища в пещерах, что и стало толчком к развитию наскальной живописи.
Ранее "Рамблер" сообщал о крупных катастрофах СССР, которые не получили огласки.
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Безумный мир , Дуглас Адамс
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