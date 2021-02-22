Дети в Норильске сделали тоннель в снегу, чтобы ходить в школу 

В одном из дворов Норильска дети вырыли тоннель в сугробе, чтобы быстрее добираться до школы. Одна из родительниц опубликовала видео в Instagram.
На видео женщина показала своего ребенка, который пролезает через тоннель в сугробе, а потом оказывается с другой стороны горы. По ее словам, дети сами сделали тоннель, чтобы им было быстрее добираться до школы. Существует и другой путь в обход сугробов, но он занимает гораздо больше времени, как пояснила родительница.
"Это наша Норильская зима, за этим сугробом наша школа, а так ребенок ходит в школу", — говорит женщина в начале видео.
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