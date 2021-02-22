Дети в Норильске сделали тоннель в снегу, чтобы ходить в школу 

В одном из дворов Норильска дети вырыли тоннель в сугробе, чтобы быстрее добираться до школы. Одна из родительниц опубликовала видео в Instagram.

На видео женщина показала своего ребенка, который пролезает через тоннель в сугробе, а потом оказывается с другой стороны горы. По ее словам, дети сами сделали тоннель, чтобы им было быстрее добираться до школы. Существует и другой путь в обход сугробов, но он занимает гораздо больше времени, как пояснила родительница.