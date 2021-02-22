Носки перестали быть самым популярным подарком на 23 февраля 

Все новости на карте

Носки и аксессуары для автомобилей перестали быть самыми востребованными подарками к 23 февраля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование платежного сервиса для интернет-магазинов CloudPayments.

Аналитики выяснили, какие продукты больше всего пользовались спросом в преддверии праздника. Ими оказались спортивные товары, часы и ювелирные изделия.

"Лидировали среди отобранных категорий в исследуемый период онлайн-продажи товаров для спорта — оборот по этой товарной категории неделя к неделе вырос на 93%: количество транзакций выросло на 36%, а средняя сумма онлайн-покупки выросла на 42% и составила 12 669 рублей", — говорится в исследовании.

Также перед праздником в качестве популярных подарков оказались цветы и сувениры. Букеты дарят девушкам, которые работают в военной отрасли.

Вышеперечисленные товары побили лидеров предыдущих годов. Ранее самими востребованными подарками ко Дню Защитника Отечества были носки и принадлежности для автомобилей.