Мужчина поймал рыбу с «человеческими» зубами 

Житель штата Флорида в США поймал рыбу с зубами, похожими на человеческие. Об этом пишет Daily Mirror.
Необычную рыбу выловил 33-летний американец Пол Лор. Полосатая особь с большим ртом и крупными глазами плавала в прибрежных водах города Мелборн.
«Это самая странная рыба, какую мне доводилось поймать», — рассказал рыбак.
Оказалось, что это кейпкодский карась. Он весит около двух килограммов и достигает 50 сантиметров в длину. Есть караси, вес которых — 6,8 килограмма.
«Они используют свои зубы, чтобы ломать панцири морских улиток, моллюсков и крабов. В основном они питаются ракообразными, вот почему им нужны такие зубы», — объяснил Пол Лор.
Ранее "Рамблер" сообщал, что рыбаки нашли на берегу странное существо с тремя "глазами".