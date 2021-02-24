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Мужчина поймал рыбу с «человеческими» зубами 

Анна Арсеньева 7 часов назад
Мужчина поймал рыбу с «человеческими» зубами
Фото: Virginia Institute of Marine Science
Житель штата Флорида в США поймал рыбу с зубами, похожими на человеческие. Об этом пишет Daily Mirror.
Необычную рыбу выловил 33-летний американец Пол Лор. Полосатая особь с большим ртом и крупными глазами плавала в прибрежных водах города Мелборн.

«Это самая странная рыба, какую мне доводилось поймать», — рассказал рыбак.

Оказалось, что это кейпкодский карась. Он весит около двух килограммов и достигает 50 сантиметров в длину. Есть караси, вес которых — 6,8 килограмма.

«Они используют свои зубы, чтобы ломать панцири морских улиток, моллюсков и крабов. В основном они питаются ракообразными, вот почему им нужны такие зубы», — объяснил Пол Лор.

Ранее "Рамблер" сообщал, что рыбаки нашли на берегу странное существо с тремя "глазами".
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