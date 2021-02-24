Мужчина поймал рыбу с «человеческими» зубами 

Все новости на карте

Житель штата Флорида в США поймал рыбу с зубами, похожими на человеческие. Об этом пишет Daily Mirror.

Необычную рыбу выловил 33-летний американец Пол Лор. Полосатая особь с большим ртом и крупными глазами плавала в прибрежных водах города Мелборн.

«Это самая странная рыба, какую мне доводилось поймать», — рассказал рыбак.

Оказалось, что это кейпкодский карась. Он весит около двух килограммов и достигает 50 сантиметров в длину. Есть караси, вес которых — 6,8 килограмма.