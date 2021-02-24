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Рыбаки нашли на берегу странное существо с тремя «глазами» 

Анна Арсеньева 3 часа назад
Рыбаки нашли на берегу странное существо с тремя «глазами»
Фото: ETV Andhra Pradesh/Youtube
Рыбаки нашли на берегу Индийского океана загадочное тягучее существо. Об этом пишет издание Times of India.
Странное существо обнаружили на побережье в городе Чирала, штат Андхра-Прадеш. По словам местных рыбаков, оно было похоже на камень, но по текстуре напоминало тянущуюся резину:

«Оно весит три с половиной килограмма, и у него есть три "глаза". Обычно мы знаем, как называются различные рыбы, но такую мы увидели впервые».

Жители города предположили, что это редкая рыба или животное-мутант. Раньше такое существо никто из них не встречал. Чиновники из местного управления рыболовства забрали его на изучение.
По мнению экспертов, это может быть морская губка, но обычно из-за сильного загрязнения океана они не водятся на восточном побережье.
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