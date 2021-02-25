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Мужчина инсценировал свое похищение, чтобы пропустить работу 

Мария Грибова 9 часов назад
Мужчина инсценировал свое похищение, чтобы пропустить работу
Фото: depositphotos.com
В американском штате Аризона полиция арестовала 19-летнего Брэндона Соузла, который утверждал, что его похитили. Об этом сообщает местный телеканал ABC15.
Соузл был обнаружен 10 февраля со связанными руками за спиной и банданой во рту. Он рассказал полиции, что его похитили двое мужчин в масках, ударив его по голове. После затащили в машину и возили некоторое время. Мужчина утверждал, что они это сделали якобы из-за того, что его отец спрятал в городе большую сумму денег.
Полицейским так и не удалось найти доказательства похищения. И в итоге Соулза арестовали за ложное заявление в полицию. Эту историю мужчина выдумал, чтобы не идти на работу на шинном заводе, за что был уволен.
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