Мужчина инсценировал свое похищение, чтобы пропустить работу 

В американском штате Аризона полиция арестовала 19-летнего Брэндона Соузла, который утверждал, что его похитили. Об этом сообщает местный телеканал ABC15.

Соузл был обнаружен 10 февраля со связанными руками за спиной и банданой во рту. Он рассказал полиции, что его похитили двое мужчин в масках, ударив его по голове. После затащили в машину и возили некоторое время. Мужчина утверждал, что они это сделали якобы из-за того, что его отец спрятал в городе большую сумму денег.

Полицейским так и не удалось найти доказательства похищения. И в итоге Соулза арестовали за ложное заявление в полицию. Эту историю мужчина выдумал, чтобы не идти на работу на шинном заводе, за что был уволен.